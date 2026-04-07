Unisimka и «Авито Путешествия»: 64% туристов решают вопросы мобильной связи спонтанно, уже в поездке

Для трети россиян стабильная связь важнее цены на роуминг, но при этом 64% туристов решают вопросы мобильной связь спонтанно — уже в поездке. 37% используют одну физическую SIM-карту местного оператора, 25% — eSIM местного оператора, а 9% выбирают международную eSIM. Об этмом CNews сообщили представители Unisimka.

«Авито Путешествия» и Unisimka подвели итоги I квартала 2026 г. на туристическом рынке России.

Часть туристов использует комбинированные подходы: 17% применяют одновременно eSIM и физическую карту, а 13% переключаются между несколькими eSIM. Такой выбор помогает экономить и адаптироваться к условиям связи.

«Если раньше главным страхом путешественников был неожиданный большой счет за связь, сегодня приоритет сместился: россияне больше всего ценят стабильное покрытие и уверенность, что связь будет работать везде. При этом подавляющее большинство туристов не готово тратить время на подготовку и решает проблемы на месте. Эти тенденции показывают, что рынку мобильной связи есть смысл создавать гибкие и простые решения, а путешественникам — знакомиться с инновациями и пользоваться сервисами, которые позволяют оперативно решать вопросы связи в поездках», — сказала основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая.

По данным сервиса «Авито Путешествия», самыми популярными направлениями I квартала 2026 г. по числу забронированного посуточного жилья (квартиры, загородные объекты, номера в отелях вместе) стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан и Ростовская область.

Заметно улучшили свои позиции Амурская область (переместилась с 48 на 40 позицию), Хабаровский край (с 46 на 41), Ульяновская область (с 50 на 45), Владимирская область (с 33 на 29), Республика Северная Осетия (с 39 на 35) и Брянская область (с 60 на 56).

«В начале года россияне забронировали на 15% больше домов, дач, коттеджей и таунхаусов, чем в тот же период прошлого года. Отели тоже стали пользоваться большим спросом. Заметно возросло количество спонтанных поездок и путешествий выходного дня. По нашим данным, в отчетном периоде номера в отелях и квартиры для посуточной аренды чаще всего бронировали за неделю до заселения», — сказала Владислава Сакина, коммерческий директор «Авито Путешествий».

Среди популярных у туристов регионов дешевле всего снять посуточные квартиры в I квартале 2026 г. стоило в Республике Башкортостан (2600 руб. в среднем за ночь), Иркутской и Самарской областях (по 2800 руб.), Челябинской области, Пермском и Красноярском краях (по 2900 руб.).

Наиболее доступные номера в отелях были в Красноярском крае (2800 руб. в среднем за ночь) и Республике Башкортостан (2900 руб.), загородные объекты — в Ставропольском крае (8600 руб. в среднем за ночь), Челябинской (10 500 руб.), Иркутской (10 600 руб.) и Ростовской областях (10 700 руб.).

В среднем в I квартале 2026 г. россияне бронировали на «Авито Путешествиях» посуточное жилье на две ночи. Нередко такие короткие поездки связаны с выездами на выходные или мини-отпусками с возможностью поработать удаленно, для чего важна стабильная связь.