Билайн и Яндекс запускают стратегическое партнерство в сегменте домашних цифровых сервисов

Билайн и Яндекс объявляют о запуске первого для обеих компаний стратегического партнерства в сегменте ТВ-приставок. В рамках проекта пользователи Билайна смогут приобрести умные ТВ-приставки с ИИ-ассистентом Алисой на базе операционной системы YaOS от Яндекса. Новое решение расширит возможности домашних развлечений и откроет доступ к широкой экосистеме контента и цифровых сервисов.

На первом этапе проект запустится в пилотном режиме в Волгограде, Костроме и Орле. Предложение будет доступно конвергентным клиентам Билайна в составе тарифов, объединяющих мобильную связь, домашний интернет и цифровые сервисы, а также пользователям широкополосного доступа в Интернет и ТВ компании.

Для Билайна это партнерство — часть стратегии по развитию домашних цифровых сервисов и усилению конвергентных продуктов. Компания исходит из того, что современная приставка — это уже не просто доступ к телеканалам, фильмам и сериалам, а полноценный центр домашних развлечений, который делает клиентский опыт более удобным, технологичным и персонализированным.

YaOS представляет собой не просто операционную систему, а полноценную контентную платформу. В ее каталоге собраны популярные приложения, а интерфейс построен по принципу единого окна: фильмы, сериалы, спортивные трансляции, новости и другие возможности для развлечений и управления умным домом, разделы доступны в одном пространстве.

Благодаря встроенной Алисе пользователи смогут управлять устройством как через пульт, так и с помощью голосовых команд. Ассистент поможет найти видео, переключить телеканалы, настроить громкость, настроить скорость воспроизведения, отвечать на вопросы, заказывать такси и управлять устройствами умного дома.

Приставки остаются особенно востребованными у пользователей, которые хотят расширить возможности телевизора без его замены. Такое решение позволяет получить стабильную работу приложений и контентных сервисов даже на телевизорах массового ценового сегмента, либо уже устаревших на аппаратном уровне, но все еще устраивающих по размеру и качеству изображения.

Анна Галеева, директор по развитию медиабизнеса Билайна:

«Мы объединяем сильные стороны двух компаний, чтобы предложить клиентам современный и удобный сценарий домашних развлечений. Для нас это не просто запуск нового устройства, а развитие целой домашней цифровой среды, в которой связь, контент, голосовое управление и дополнительные сервисы работают в едином пользовательском опыте. Мы также видим, что пользователи с приставками традиционно демонстрируют более долгий срок жизни с оператором, поэтому для нас это еще и важная инвестиция в долгосрочные отношения с клиентом».

Антон Петрушкин, руководитель продукта YaOS:

«Мы видим высокий спрос на «интеллектуальное» ТВ во всём мире, и Россия здесь не отстаёт с точки зрения популярности ИИ и его интеграции в классические сценарии телесмотрения. Яндекс уделяет огромное внимание развитию операционной системы для ТВ YaOS, ведь именно она — центральная часть любого устройства, делающая его умным и функциональным. YaOS развивается уже более пяти лет, она полностью разработана под запросы отечественного рынка и включает в себя локальные видеохостинги, онлайн-кинотеатры и дополнительные возможности на базе ИИ. Благодаря этому устройства превращаются не просто в телевизоры с выходом в интернет, а в полноценные умные хабы. Сегодня Smart TV составляют основу российского рынка, и мы рады, что пользователи «Билайн» уже в ближайшее время получат доступ ко всей нашей экосистеме через приставки производителей-партнеров».