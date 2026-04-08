«МегаФон» обеспечил связью и интернетом пять нюрбинских сел

Жители Нюрбинского района Якутии получили новые телеком-возможности – впервые в Хатын-Сысы, Хаты, Бысыттах, Нюрбачан, Сюля появилась сеть «МегаФона». Специалисты оператора установили в поселениях современное оборудование, обеспечивающее стабильное 4G-покрытие и высокие скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Села, в которых суммарно проживают чуть больше 2000 человек, расположены в удаленной местности Якутии. Доступная мобильная сеть LTE открывает местным жителям дополнительные возможности для дистанционной работы, получения онлайн-образования, телемедицины и решения повседневных задач. Скорости передачи данных достигают 100 Мбит/с, этого достаточно для того чтобы без задержек скачивать и отправлять «тяжелые» файлы, смотреть фильмы и слушать музыку на стримингах, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

«Треть населения Якутии живет в сельской местности. Мы активно развиваем сеть и строим новые базовые станции на таких территориях, чтобы интернет стал надежной поддержкой: помогал эффективно организовывать работу, вести дела, общаться с близкими, а также решать повседневные задачи, не покидая родные места. Значительная часть работ по расширению покрытия LTE прошла в Нюрбинском районе – за прошлый и текущий годы связь появилась в 13 поселениях», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

Кроме того, строительство базовых станций в Нюрбинском районе расширило зону обслуживания технологии цифровых звонков через интернет (VoLTE). Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и выходить в Сеть. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/