МТС на четверть увеличила скорость мобильного интернета в Кызыле

МТС обновила сеть мобильного интернета в Кызыле. В результате проведенных работ скорость передачи данных в сети LTE в столице Республики Тыва увеличилась в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Качество мобильной связи в столице республики улучшилось благодаря рефармингу — переводу частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. Новой скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы пик горожане могли комфортно загружать тяжелый контент и пользоваться всеми привычными приложениями. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE), которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G. Во время такого звонка можно одновременно пользоваться мобильным интернетом.

«На сегодня практически все жители столицы республики перешли на современные смартфоны, поддерживающие LTE. Сеть четвертого поколения может обслуживать большее количество людей и обеспечивать им более быстрый мобильный интернет. Ежегодно мы фиксируем рост интернет-трафика в LTE, а за последний год значительно вырос и голосовой трафик – кызыльчане все чаще используют технологию VoLTE для звонков», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

Большинство современных смартфонов работают в сети LTE по умолчанию, однако небольшая часть их владельцев все еще пользуется связью устаревшего формата. Таким абонентам МТС рекомендует переключиться на LTE в настройках смартфона. Таким же образом можно настроить передачу голосового трафика по сети VoLTE (либо в мобильном приложении оператора или при помощи USSD-команды). Во время разговора будет расходоваться не интернет-трафик, а минуты, как при обычных вызовах.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/