МТС расширила гигабитную сеть в самом густонаселенном городе Ленобласти

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета во Всеволожском районе Ленинградской области. Доступ к гигабитным скоростям получили тысячи семей, проживающих в городе Мурино. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование и подключили к проводной сети крупные жилые комплексы «Лампо» и «Урбанист» (сдача последнего планируется в 2026 г.). Жители микрорайона получили доступ к домашнему интернету со скоростью до 1 Гбит/с, что в десять раз превышает стандартные показатели большинства провайдеров, а также к современному цифровому телевидению. Новая гигабитная инфраструктура станет технологической основой для систем умного дома и других цифровых сервисов. При этом высокая скорость и стабильность соединения гарантированы даже во время максимальной нагрузки на сеть.

«Мы последовательно расширяем сеть фиксированного интернета в Петербурге и Ленобласти, уделяя внимание как локациям в центре, так и районам с активной застройкой. Мурино — самый густонаселенный город 47 региона, в нем проживает более сотни тысяч человек. Здесь активно возводят жилые массивы, социальную инфраструктуру, поэтому наша задача — привнести цифровизацию в новые точки притяжения жителей, местного бизнеса. Так, к началу весны мы обновили инфраструктуру во Всеволожском районе. На данный момент нашей сетью охвачены более трех тысяч домов в северо-западных регионах», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Ранее компания подключила к высокоскоростному интернету другой крупный квартал Всеволожского района — «Ржевский парк» в поселке Ковалево.