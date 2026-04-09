«МегаФон» обновил сеть на трассе Белгородчины

Жители Томаровки и Старой Глинки Яковлевского муниципального округа Белгородской области получили более стабильную связь и мобильный интернет. Это стало возможным благодаря базовым станциям, запущенным инженерами «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения оценят и тысячи автомобилистов, проезжающих возле данных населенных пунктов — Томаровку пересекает автомагистраль стратегического значения и автодороги, связывающие областной центр с юго-западными районами области. Здесь же находится железнодорожная станция на линии Белгород-Сумы.

Скорость мобильного интернета в «ореоле» телеком-стройки выросла на 30%. Пользователи с еще большим комфортом смогут работать удаленно, учиться онлайн, пользоваться навигатором в дороге и решать повседневные задачи в режиме реального времени.

Новое телеком-оборудование установлено с учетом особенностей местного рельефа и плотности застройки. Более 7 тыс. человек, проживающих в Томаровке, и 200 жителей Старой Глинки могут заметить улучшение параметров связи — более оперативное решение бытовых и рабочих вопросов по телефону, свободное оформление необходимых услуг в режиме онлайн. Повышенные скорости мобильного интернета открыли дополнительные возможности для дистанционного обучения школьников и студентов, а также повысили комфорт водителей и пассажиров, передвигающихся по автодороге.

«Надежная связь в дороге — не только вопрос комфорта, но и важный элемент безопасности, а для пассажиров — это еще и экономия времени — в пути можно пообщаться с друзьями или поработать с онлайн-документами. Кроме того, за счет новых базовых станций в прилегающих к трассе населенных пунктах скорость мобильного интернета выросла примерно на треть, а это значит, у местных жителей стало больше возможностей для удаленной работы, учебы и ведения бизнеса», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

Специалисты оператора также запустили новые телеком-объекты еще в двух населенных пунктах Яковлевского муниципального округа: в селе Сажное и поселке Яковлево. За счет проведенных работ улучшение параметров связи смогут заметить еще в общей сложности около 3 тыс. человек.

