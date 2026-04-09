CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» усилил связь в Воронинском заповеднике

«МегаФон» провёл модернизацию инфраструктуры в районе Воронинского заповедника в Инжавинском округе Тамбовской области. Инженеры оператора запустили дополнительный низкочастотный слой в ответ на рост потребления мобильного трафика в этой локации. Интернет теперь может развивать среднюю скорость в 30 Мбит/с, чтобы туристы с комфортом могли пройти по экотропам и поделиться своими фото живописных мест с близкими.

Интернет-активность в Инжавинском округе является одной из самых высоких в регионе, за последний год объём передачи данных на одного абонента вырос на 21% — до 274 ГБ в месяц. Проанализировав нагрузку на сеть, специалисты оператора провели апгрейд оборудования в районе популярных локаций — вблизи Воронинского заповедника и в центре рабочего посёлка Инжавино.

Воронинский заповедник — единственный федеральный заповедник в Тамбовской области, расположенный вдоль реки Ворона в долинах её притоков. Это уникальные живописные места, где находятся около 900 видов растений, а также 253 вида млекопитающих и птиц, 48 из которых являются редкими и исчезающими. Например, туристы могут встретить здесь крапчатого суслика, который находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу.

Теперь гости уникального места могут оперативно воспользоваться онлайн-картами на экомаршрутах, поделиться фото из уникальных локаций с близкими и получить необходимые цифровые услуги.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста
Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

Модернизация также затронула сёла Паревка, Караул и Караваино в Инжавинском округе. Для жителей этих населённых пунктов доступен стабильный 4G-сигнал и средняя скорость мобильного интернета до 30 Мбит/с.

«Качественная связь — такая же важная часть отдыха, как и сохранённая природная среда. Обновление сети позволит гостям заповедника пользоваться навигацией и другими онлайн-сервисами, а жителям сёл — оставаться на связи без ограничений. Развивая телеком-инфраструктуру в уникальных локациях, мы делаем свой вклад в развитие туризма и способствуем привлечению путешественников в живописные места нашего региона», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

Телеком-операторам запретят в течение года продавать старые номера новым клиентам

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Сбои интернета добрались до Кремля

Евгений Чермашенцев, глава комитета по связи, — Законодательство не успело за рынком телеком-инфраструктуры

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/