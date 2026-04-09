МТС расширила покрытие LTE в исторических местах Кировской области

МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Кировской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям ещё 12 населённых пунктов региона, а также Ленинского и Октябрьского районов Кирова.

Технические работы МТС были проведены в посёлке Лебяжье, где находится памятник археологии VII–III веков до нашей эры — Лебяжское городище. Обновление скоростей интернета также произошло в посёлке Дороничи, который 60 лет назад вырос из трёх объединившихся деревень, в деревне Зуи, известной установленным здесь памятником Александру Пушкину, и в посёлке Песковка, ведущем свою историю с 1772 г. с чугунолитейного завода купца Курочкина. Также LTE от МТС стала доступна в посёлке Нижнеивкино, основанном в 1683 г. в знаменитой курортной зоне, в посёлке Афанасьево — единственном месте компактного проживания коми-пермяков в Кировской области, и в старинном татарском селе Старый Ирюк, где действуют две мечети дореволюционной постройки и краеведческий музей.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Обновлённое телеком-оборудование МТС также установлено в Кирове на улицах Дзержинского, Ульяновская и Слобода Урванцево и в городах Сосновка, Зуевка, Малмыж, Вятские Поляны и Кирово-Чепецк. Теперь кировчане могут ещё быстрее оплачивать покупки и услуги через смартфон, пользоваться электронными госсервисами без задержек, смотреть видео в высоком качестве и общаться в мессенджерах даже в часы пиковой нагрузки.

«Современный высокоскоростной интернет — это ключ к равным возможностям для жителей больших городов и малых населённых пунктов. Мы видим, как доступ к сети LTE меняет качество жизни в самых разных уголках региона: позволяет школьникам участвовать в онлайн-олимпиадах, предпринимателям — развивать бизнес, а пенсионерам — оставаться на связи с близкими. В этом году мы продолжим расширять покрытие сети, чтобы качественная связь и цифровые сервисы были доступны каждому жителю Кировской области независимо от места проживания», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

