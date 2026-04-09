Treolan начала сотрудничество с компанией «Кит»

Treolan объявила о начале сотрудничества с российским разработчиком и производителем сетевого оборудования – компанией «Кит».

Решения «Кит» проектируются с учетом высоких требований объектов критической инфраструктуры (КИИ) и предназначены для создания современных сетевых сред с гибридными вариантами доступа пользователей, создания и подключения корпоративных ЦОД, облачных ресурсов и приложений.

В портфель доступных решений производителя на данный момент входят коммутаторы доступа L3, коммутаторы ядра корпоративных сетей, сетевые адаптеры для серверов и СХД. В 2026 г. ожидается производство расширенной линейки коммутаторов доступа и коммутаторов ЦОД.

Устройства различаются по функциональному назначению, производительности и условиям применения, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для задач любого уровня сложности.

Вся продукция компании «Кит» внесена в Единый реестр российской промышленной продукции. Уже сейчас для партнеров Treolan доступен полный спектр продукции производителя.

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой
Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой внедрения

Игорь Калинкин, старший менеджер по продукции Treolan, сказал: «Сотрудничество с компанией «Кит» — это важный шаг в укреплении нашего портфеля российским сетевым оборудованием. Мы видим высокий спрос на надежные и сертифицированные решения для КИИ, которые сочетают в себе производительность корпоративного уровня и соответствие требованиям отраслевых стандартов. Уверены, что продукция «Кит» позволит нашим партнерам и их заказчикам эффективно решать задачи по построению современных, защищенных и масштабируемых сетевых инфраструктур».

Самат Юргин, генеральный директор «Кит», отметил: «Партнерство с Treolan, одним из лидеров российской ИТ-дистрибьюции, — это стратегический шаг для нас. Мы предлагаем заказчикам зрелые, серийно выпускаемые продукты, уже включенные в реестр российской промышленной продукции. А экспертиза и каналы Treolan позволят максимально быстро донести наши решения до компаний, которые сегодня модернизируют ИТ-инфраструктуру и нуждаются в импортонезависимом оборудовании для ЦОД и КИИ. Вместе мы обеспечим технологическую независимость проектов любого масштаба».

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

Телеком-операторам запретят в течение года продавать старые номера новым клиентам

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Сбои интернета добрались до Кремля

Евгений Чермашенцев, глава комитета по связи, — Законодательство не успело за рынком телеком-инфраструктуры

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/