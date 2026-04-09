Участник «Сколково» планирует расширение группировки малых космических аппаратов

Компания НПО «Кайсант», участник «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), приступила к работе над расширением группировки малых космических аппаратов (МКА). Экспериментальная группа МКА была выведена на орбиту Земли в рамках собственной спутниковой программы «Гермес». Новые форматы аппаратов планируется запустить на околоземную орбиту 2 сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В декабре 2025 г. НПО «Кайсант» вывел на орбиту Земли экспериментальную группу малых космических аппаратов (МКА) в рамках собственной спутниковой программы «Гермес». Эта программа предусматривает создание инфраструктуры спутниковой связи для автономного управления роботизированными системами на расстояниях более 200 км от оператора.

Ретранслятор и модем «Гермес», отвечающие за обмен информацией с наземными передвижными объектами, запущены с космодрома «Восточный». Вместе с ними — два космических аппарата «Аист-2Т» №1 и №2 ракета-носитель «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Программа «Гермес» призвана снизить зависимость от импортных решений. Канал «Спецсвязь "Гермес"» сегодня уже стал самым массовым средством управления дронами и другими роботизированными системами в России. Он обеспечивает прямую связь земли с космическим аппаратом без промежуточных станций, что открывает перспективы масштабной роботизации для страны.

Сейчас специалисты НПО «Кайсант» работают над расширением группировки МКА. Новые форматы аппаратов планируется запустить на околоземную орбиту 2 сентября 2026 г. МКА форматов CubeSat 6U, 16U будут иметь массу 8 кг и 20 кг, запланированные орбиты — ССО 500 км, ССО 650 км. В качестве полезной нагрузки на МКА производства НПО «Кайсант» планируется разместить модем «Гермес» и модем «Гонец» производства АО «Спутниковые системы "Гонец"». В этих целях будут проведены совместные работы по интеграции полезной нагрузки «Гонец» в МКА НПО «Кайсант». Ее размещение позволит провести эксперимент по отработке канала связи с различными модификациями спутниковых терминалов «Гонец», используемых в системах мониторинга подвижных объектов и в персональных коммуникациях.

Кроме того, «Кайсант» прорабатывает возможность предоставления голосовой помехозащищенной и зашифрованной связи, установки на аппараты «Гермес» систем ДЗЗ, а также ретрансляции интернета со спутников «Гермес» с помощью одноименных модемов. В настоящее время ведутся работы по созданию модема «Гермес» с повышенной скоростью передачи данных (до 100 кбит/сек).

«Для нас важно обеспечить работу не только дронов и роботов, но и любых iot устройств, а также предоставлять услугу голосовой и текстовой связи», — сказала Нина Черепкова, генеральный директор НПО «Кайсант».