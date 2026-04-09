Участник «Сколково» развивает инфраструктуру спутникового мониторинга

Московская инженерная компания «Лоретт», участник «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), реализует проект «Расторопша», направленный на формирование единой сети приемных станций, охватывающих ключевые точки страны. В течение года компания установила три аппаратно-программного комплекса (АПК) «Расторопша», обеспечив внушительный вклад в безопасность, науку и устойчивое развитие Арктики. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Ровно год назад, в апреле 2025 г., компания «Лоретт» выполнила установку и запуск своего аппаратно-программного комплекса (АПК) «Расторопша» в Мурманске. За время эксплуатации АПК принял 33 500 ГБ коммерческих данных, а также метеорологических 16 500 ГБ. Оборудованием отработано более 1 000 коммерческих заказов приема данных. Сейчас АПК принимает в среднем порядка 1 200 сбросов в месяц, включая порядка 150 коммерческих.

Кроме того, в ноябре 2025 г. был введен в эксплуатацию комплекс «Расторопша» в Анадыре, а ранее в Нарьян-Маре. Установка и запуск указанных комплексов состоялись благодаря партнерскому участию компаний НПФ РАЙМЕТ, «Физмехлаб», ИТ-холдинга «Т1».

АПК «Расторопша» может принимать и обрабатывать данные с околоземных спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) как в оптическом, так и в радиолокационном диапазонах с пространственным разрешением до 1 м и лучше. Информация поступает по радиоканалам X-диапазона частот со скоростью минимум 900 Мбит/с на канал, после чего данные со скоростью 400 Мбит/с передаются уже по оптоволоконной линии конечным пользователям.

«Расторопша» полностью автоматизирована и может функционировать даже с отключенным электропитанием: резервные аккумуляторы обеспечивают до четырех часов автономной работы. Комплекс способен обрабатывать данные с максимального числа спутников в радиусе их видимости.

Эти свойства станций особенно важны в арктических условиях, ведь подавляющее большинство спутников ДЗЗ движется по полярным орбитам. То есть, чем ближе станция расположена к полюсу, тем выше частота сеансов связи и объем принимаемых данных. Именно с этим связан выбор места установки АПК «Расторопши»: в Мурманске, Анадыре и Нарьян-Маре они почти непрерывно принимают данные от космических аппаратов, чтобы вести мониторинг ледовой обстановки, маршрутов движения судов, погодных условий. Это необходимо для развития российских арктических проектов.

«Изображения Земли, которые принимают станции «Расторопша», незаменимы в работе ведомств, которые отвечают за мониторинг зон ЧС. В частности, разливы нефтепродуктов в морской акватории, ледовую обстановку, прогноз погоды и опасных природных явлений, таких как паводки и наводнения на суше. Получаемые снимки позволяют осуществлять мониторинг ведения сельского хозяйства, лесопользования и прочее», — сказал Владимир Гершензон, основатель, соучредитель, генеральный директор ООО «Лоретт».

Компания «Лоретт», участник «Сколково» с 2018 г., поддержана микрогрантами на аренду лабораторного оборудования или покупку программного обеспечения, входит в кластер космических технологий Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).