В Чувашии усилили связь у памятников археологии всемирного значения

Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места республики. Техническая служба «МегаФона» запустила новое телеком-оборудование в селе Абашево Чебоксарского района, известном археологическими находками эпохи бронзы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Именно в честь Абашево названа группа памятников археологии в лесостепных и лесных пространствах Восточной Европы. Их исследуют с 1920 гг., когда историк Виктор Смолин раскопал на территории Чувашии три кургана с орудиями труда, предметами вооружения, украшениями, керамикой. Сейчас на месте одного из этих курганов установлен памятный знак.

Любители истории, приехав сюда, могут делиться впечатлениями в соцсетях на скорости до 130 Мбит/c. Инженеры оператора задействовали в локации сразу низкий и высокий диапазон частот, что дает широкую территорию покрытию и достаточную емкость для большого числа абонентов.

«В Абашево проживает почти 800 человек. Действуют школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, дом культуры, музей. Дополнительное оборудование позволяет жителям и гостям села общаться по видеосвязи, смотреть кино онлайн, пересылать тяжелые файлы без задержек и зависаний. С начала года ежемесячный интернет-трафик уже вырос на 30%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл Алексей Кошкин

Новые скорости мобильного интернета также стали доступны в близлежащих деревнях Клычево, Чиршкасы и на проходящем рядом участке трассы М-7 «Урал».