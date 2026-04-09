В дачных массивах рядом с Ванино «МегаФон» запустил 4G

Садовые товарищества рядом с поселком Ванино в Хабаровском крае впервые получили доступ к мобильной связи четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» запустили здесь базовую станцию, что позволило дачникам в садовых товариществах «Рассвет», «Восход», «Сокол» и других пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рабочий поселок Ванино — крупный транспортный узел Хабаровского края, расположенный на берегу Татарского пролива. Здесь постоянно проживает около 16 тыс. человек. Дачные участки многих местных жителей расположены в нескольких СНТ на окраине поселка.

Специалисты «МегаФона» построили телеком-объект на территории СНТ «Рассвет». Устойчивый LTE-сигнал покрывает близлежащие дачные участки, а также автомобильную дорогу, ведущую к ним. Обеспечить большую зону покрытия удалось благодаря широкому углу охвата антенн и оптимальному месторасположению мачты для оборудования связи. Высокое качество сигнала дает возможность абонентам оператора комфортно пользоваться видеосервисами, системами «умного дома», мессенджерами и электронной почтой.

«Дачный участок сегодня — это место для комфортного загородного отдыха, где важно иметь стабильный мобильный интернет. Данные аналитики показывают, что весной в садовых обществах Хабаровского края растет мобильный трафик, дачники не отказываются от своих цифровых привычек. Теперь и жители Ванино смогут использовать мобильный интернет, совершать звонки и отправлять близким фотографии своего урожая прямо с грядки», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.