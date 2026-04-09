В Самарской области подготовили связь к дачному сезону

Жители области открыли дачный сезон раньше привычных сроков. Уже в марте число людей на садовых участках выросло на 16% по сравнению с зимними месяцами. Аналитики «МегаФона» также отметили в исследовании заметное «омоложение» загородной аудитории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Интерес к сельской жизни стали чаще проявлять подростки. Согласно данным оператора, количество дачников до 18 лет в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) за год увеличилось в 2,3 раза. Это самая высокая динамика среди всех возрастных групп. Следом за ними по темпам прироста идут жители области от 26 до 35 лет — их присутствие на дачах за год удвоилось. Замыкают тройку лидеров сразу две категории: 36–45 и 46–65 лет. В марте представители этих групп бывали на своих загородных участках на 66% чаще, чем годом ранее.

График поездок остается традиционным. Основной поток отдыхающих аналитики фиксируют в выходные, концентрация дачников достигает максимума в воскресенье. В будни активность ожидаемо затихает, достигая минимальных значений к середине недели — во вторник и среду.

Смена обстановки не мешает абонентам оставаться в Сети. Весной на дачах нагрузка на инфраструктуру оператора растет за счет «тяжелого» контента. Даже на природе пользователи предпочитают проводить время за просмотром видео — свыше половины всего мобильного интернет-трафика приходится на онлайн-кинотеатры и видеохостинги.

«Начало дачного сезона смещает цифровое потребление из мегаполисов за город, превращая смартфон в инструмент садовода. Сегодня приложения-определители распознают сорняки или болезни растений, а мобильная связь позволяет автоматизировать быт, удаленно управляя поливом, котлом или освещением. Чтобы обеспечить стабильную работу таких сервисов, каждый год мы реализуем проект по развитию инфраструктуры на дачных массивах. Перед сезоном строим новые объекты связи в СНТ, а с его наступлением мы точечно увеличиваем емкость и покрытие существующих базовых станций, ориентируясь на потребление абонентов», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

В I квартале использование дополнительных частотных ресурсов позволило увеличить территорию покрытия LTE (4G) оператора в ряде дачных массивов Волжского, Красноармейского и Ставропольского районов. Улучшения затронули СНТ «Газовик» рядом с поселком Березки, СДНТ «Журавли» в селе Колывань и СНТ «Зеленая Даль» в Нижнем Санчелеево.