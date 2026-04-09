ЖК «Столица» и «Удинский каскад» попали в домашнюю сеть МТС

МТС расширила сеть фиксированной связи в Улан-Удэ. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители еще около 1000 семей столицы Бурятии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает обеспечивать многоэтажные дома Улан-Удэ цифровой инфраструктурой и быстрым домашним интернетом. Благодаря очередному этапу строительства фиксированной сети домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен для жителей ЖК «Столица», расположенного по улице Ключевская и ЖК «Удинский каскад» по улице Бийская Октябрьского района. Кроме этого, домашняя сеть МТС появилась в многоэтажной новостройке по улице Ринчино в 102 микрорайоне и улице Жердева,110 в 43 квартале.

Кроме домашнего интернета, горожанам стало доступно IPTV - телевидение с функцией «управления временем». У абонентов есть возможность выбора технологии подключения ТВ – по кабелю или с помощью приставки. Такой подход позволяет использовать уже имеющиеся в квартире провода.

«Спрос на цифровые услуги в Улан-Удэ постоянно растет, поэтому мы продолжает активно расширять сеть фиксированной связи в городе. В приоритетном порядке мы подключаем многоэтажные дома, в частности новостройки, чтобы горожане, заселяясь в новую квартиру, могли сразу же пользоваться интернетом и домашним телевидением. На сегодняшний день наша домашняя сеть уже доступна почти 65 тысячам семей Улан-Удэ, которые могут с комфортом использовать стабильное соединение для одновременного подключения нескольких гаджетов, просмотра фильмов в высоком качестве и удаленной работы», – отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

