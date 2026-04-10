Билайн в рейтинге лучших работодателей для молодежи по версии Forbes

Билайн возглавил рейтинг лучших работодателей для молодежи года по версии Forbes, попав в категорию «золото». В рейтинг 2025 года вошли 50 компаний, Билайн показал лучший результат в телекоме.

Компании сравнивались по показателям: наличие стажировок, стипендиальных и магистерских программ в вузах, выплаты во время стажировок, размер стипендий, возможность работать по гибридному графику, наличие систем наставничества и менторства, карьерные треки и забота о ментальном здоровье. Ключевым параметром являлось отношение числа сотрудников 1998–2008 годов рождения в штате к численности персонала в 2024 году.

Оператор отмечает, что в 2025 году стажировку в компании прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании. Сегодня оператор развивает стажерские программы по инженерному направлению, ИТ, маркетингу, B2B, B2C, поддерживающим функции направлениям и открыт к диалогу с молодежью.

В 2025 году компания перезапустила программу стажировки для молодых специалистов, расширив ее аудиторию: теперь она ориентирована на подростков 14–17 лет, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений любого курса, а также недавних выпускников. Для стажёров создано внутреннее сообщество, помогающее быстрее интегрироваться в коллектив и обмениваться опытом. Также разработан отдельный адаптационный трек, позволяющий новичкам быстрее освоиться в компании, и пересмотрен подход к оплате труда, что делает программу не только полезной для профессионального старта, но и финансово привлекательной.

Дополнительно Билайн развивает системную работу с молодыми талантами через образовательные инициативы. Совместно с Центральным университетом запущена магистерская программа «Продуктовый менеджмент», ориентированная на подготовку специалистов по созданию и развитию цифровых продуктов. Студенты с первого семестра работают над реальными кейсами компании, проходят оплачиваемую стажировку и получают возможность трудоустройства еще в процессе обучения. Программа включает три этапа — от базовой проектной подготовки до полноценной работы в команде Билайна.

Эффективность подхода компании к работе с молодежью подтверждается и внешними оценками. В 2026 году Билайн прошел сертификацию Changellenge и получил статус «работодатель нового поколения». В рамках внутреннего аудита и интервью с сотрудниками до 25 лет респонденты отметили высокий уровень удовлетворенности условиями работы и готовы рекомендовать компанию как работодателя благодаря экспертизе команды, значимости задач и гибкости формата работы.

Ключевые показатели по итогам исследования:

— свобода — 9/10 (баланс работы и личной жизни, возможность удаленной работы и совмещения с учебой);

— люди — 8,5/10 (поддерживающий коллектив и открытая коммуникация с руководством);

мотивация — 9/10 (значимость продукта и видимость результатов своей работы).

Мария Голяндрина, заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию в Билайне:

«Билайн уделяет особое внимание подготовке молодых специалистов, активно взаимодействуя с вузами. У нас не просто программа стажировки, а полноценная система развития молодых талантов, структурированная в три стратегических трека. Наша цель — создать среду, которая способствует открытой коммуникации, обеспечивает карьерный рост и поддерживает инициативность. Признание сотрудников и отрасли подтверждает, что мы движемся в правильном направлении».

