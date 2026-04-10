«Хранитель» ответил за абонентов на 90 млн звонков за I квартал 2026 года

«СберМобайл» подвел итоги работы услуги «Хранитель» за I квартал 2026 г. За это время решение помогло абонентам избежать миллионы нежелательных звонков и сэкономить время. «Хранитель» подключен у 98% активной базы. Защита от спама и автообработка звонков фактически стали стандартом для клиентов «СберМобайла». Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

За I квартал 2026 г. «Хранитель» отфильтровал 7,8 млн звонков — это спам и мошеннические вызовы. Их суммарная длительность — 1,69 млн минут. Один такой звонок в среднем длится около 13 секунд.

Сервисы «Ассистент» и «Ассистент+», которые также входят в услугу «Хранитель», приняли 90,7 млн звонков — это случаи, когда пользователь не смог ответить, и звонок обработал цифровой помощник. Он принимает вызов, ведет диалог и сохраняет запись. Общая длительность — 17,97 млн минут, в среднем — около 12 секунд на звонок.

В I квартал 2026 г. «СберМобайл» обновил реплики базового «Ассистента». Это увеличит время диалога и повысит эффективность обработки звонков.

