Московские школьники стали готовиться к ЕГЭ вместе с ИИ

Столичные старшеклассники готовятся к экзаменам активнее, чем их предшественники годом ранее. С января по март интернет-трафик на сайты, где можно потренироваться в решении тестов, вырос почти на 20%. При этом будущие абитуриенты все чаще используют сервисы на основе искусственного интеллекта, отмечают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Готовиться к ЕГЭ старшеклассники начали в первые недели года. В январе прирост трафика на сайты для подготовки к единому экзамену составил 17% к началу 2025 г., но позже несколько выровнялся. Занятия чаще всего проходят в начале недели — с понедельника по среду. На эти дни приходится более 30% недельного трафика, воскресенье же школьники стабильно оставляют для отдыха.

В топе оказались сайты, которые помимо видеоуроков и пробников предлагают и дополнительные инструменты. Например, помогают подобрать специальность и вуз в зависимости от баллов за экзамены, публикуют предстоящие даты тестирования и т.д. В топ‑3 в столице сейчас входят «Вузопедия», ресурс Федерального института педагогических измерений и онлайн-школа EGE Hub.

Кроме того, московские школьники все охотнее пользуются интернет‑площадками с поддержкой ИИ. Причем речь идет не только о крупных многопрофильных ресурсах, но и о тех, которые адаптированы под самообучение. Доля их пользователей в возрасте 14‑17 лет среди москвичей достигла 7%. При этом девушки чаще уделяют времени обучению — их доля составила 56,5%.