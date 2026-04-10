МТС добавила скорости LTE в центре индустриального туризма Южного Урала

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в Саткинском муниципальном округе Челябинской области. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования на треть увеличилась скорость мобильного интернета и емкость сети в городах Сатка и Бакал.

В зоне покрытия обновленной сети центральные и отдаленные жилые районы Сатки и Бакала, образовательные и медицинские учреждения, социальные и спортивные объекты, магазины, а также производственные предприятия. Стабильный высокоскоростной интернет отметили местных жители, а также туристы из Челябинска, Уфы и других городов страны.

Обновленная сеть LTE позволяет с комфортом общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

Саткинский округ привлекает путешественников из разных регионов своими индустриальными объектами и природными локациями, среди которых горные хребты национального парка Зюраткуль. Стабильный LTE-интернет, доступный гостям Сатки, поможет составить оптимальный маршрут поездки, записаться на экскурсию на действующее промышленное предприятие, познакомиться с многовековой историей города, а также откроет тайны высокогорного озера Зюраткуль.

