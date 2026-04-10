«Росэл» запустил серийное производство новых базовых станций для ТЭК и силовиков

Холдинг «Росэл» приступил к серийному производству обновленной линейки оборудования профессиональной мобильной радиосвязи стандарта TETRA. Модернизация направлена на снижение энергопотребления и упрощение эксплуатации устройств, применяемых на объектах критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Сети стандарта TETRA используются в силовых структурах, топливно-энергетическом комплексе и на транспорте. Они обеспечивают автоматическое распределение каналов связи между абонентами, что позволяет эффективно использовать ограниченный радиочастотный ресурс. Стандарт поддерживает групповые вызовы в режиме «один ко многим», передачу коротких данных, включая координаты ГЛОНАСС и телеметрию.

Модернизация модуля приемопередатчика, модуля соединений и формирования частоты позволила снизить их энергопотребление. В частности, изменения затронули конструкцию системы распределения высокочастотного сигнала.

На лицевые панели модулей выведены дополнительные индикаторы состояния, что позволяет персоналу оперативно выявлять возможные неисправности. аварийные ситуации. Повышенную надежность аппаратуры обеспечивает возможность дополнительного резервирования модулей управления и питания.

Цифровизация

«Проведенная работа и ее результаты повышают конкурентоспособность наших устройств и позволяет предприятию быть более устойчивым на рынке. Модернизированное оборудование позволит усилить наши позиции на российском рынке в отношении зарубежных аналогов, таких как китайская HYTERA и американская Motorola», – отметил генеральный директор «Калугаприбора» Евгений Золотницкий.

Модернизация базовой станции выполнена специалистами предприятия «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в «Росэл»).

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/