Свердловские школьники вывели регион в топ по онлайн-активности перед ЕГЭ

Свердловская область вошла в топ-10 регионов по интересу к профильным сайтам для подготовки к госэкзаменам, заняв седьмое место. Как подсчитали аналитики «МегаФона», с января по март мобильный трафик на сайты с тренировочными тестовыми заданиями вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Среди прочих ресурсов выпускники активно привлекают для совершенствования своих знаний нейросети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Больше всего ребята занимаются по понедельникам и субботам, а воскресенье, напротив, традиционно становится выходным днем.

В список самых популярных сайтов у свердловчан попали государственные и коммерческие платформы, на которых можно подобрать будущую специальность с учетом баллов, увидеть информацию о вузах и пройти пробные тесты. В топ-3 наиболее востребованных — «Вузопедия», ресурс Федерального института педагогических измерений и «4ЕГЭ».

Помимо традиционных платформ, жители Среднего Урала охотно пользуются площадками с поддержкой ИИ. Старшеклассники используют нейросети для того, чтобы сформировать индивидуальную программу обучения с акцентом на темы, которые требуют более детального изучения.

Виртуальные помощники умеют придумывать интерактивные упражнения, дают обратную связь в реальном времени и адаптируются под особенности восприятия информации конкретным человеком. Среди пользователей в возрасте 14-17 лет чаще всего пользуются нейросетями юноши — на них приходится 59%.

«С приходом весны юные жители Свердловской области стали особенно интенсивно готовиться к выпускным экзаменам, используя для этого все возможные цифровые ресурсы. Наша задача — сделать этот сложный этап, через который проходит каждый выпускник, максимально комфортным. Для прохождения тестовых заданий и поиска информации абоненты могут использовать не только мобильный, но и стационарный доступ к сети. Сейчас наш фиксированный интернет доступен для подключения уже в 71 населенном пункте региона», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.