«МегаФон» обновил сеть по пути к «Русскому Иерусалиму»

«МегаФон» модернизировал сеть в одной из самых посещаемых локаций среди экотуристов, любителей природы и паломников — Задонском районе Липецкой области. Теперь десятки тысяч местных жителей, а также многочисленные туристы, ежегодно посещающие духовные святыни и уникальный заповедник «Галичья гора», получили более стабильный интернет 4G. Улучшения помогут беспрепятственно пользоваться навигацией, сервисами бронирования и оставаться на связи.

В Задонске и селе Донское инженеры оператора расширили покрытие за счет нового оборудования, работающего в низкочастотном диапазоне. Такой слой LTE позволяет распространить уверенный сигнал сети на расстояние до 10 км, что особенно эффективно в сельских населенных пунктах и на автомобильных трассах. Благодаря повышенной проникающей способности качество мобильного интернета улучшилось внутри домов и социальных учреждений.

Старинный город Задонск называют Русским Иерусалимом, он известен как духовный центр, привлекающий паломников со всех уголков страны. Три старинных храмовых комплекса сохранились полностью до наших дней. А в августе, когда отмечается день памяти святителя Тихона, в город с населением 10 тыс., приезжают сотни верующих.

В селе Донское, в 20 километрах от Задонска, находится еще одна точка притяжения путешественников: неподалеку расположен один из самых маленьких заповедников в мире «Галичья гора». На 230 гектарах раскинулся настоящий оазис дикой природы, сохранивший экосистемы, типичные не для Русской равнины, а для горных районов Альп, Кавказа или Алтая. Теперь гости заповедника при желании могут вести прямые трансляции, изучая повадки краснокнижных орлов и соколов.

«Все больше россиян хотят изучать историю и открывать новые уголки на карте страны. Одно из таких направлений – Задонский район. Мы начали модернизацию телеком-объектов заранее, чтобы успеть к майским праздникам, когда число путешественников кратно возрастет. При этом инфраструктура — только половина решения. Важно, чтобы клиенты могли легко получить консультацию, настроить тариф или подключить услуги перед поездкой. Поэтому мы открыли новый салон в ТЦ на Краснозаводской улице. Гости региона могут заехать к нам, выбрать оптимальные условия для путешествий и быть уверенными, что связь не подведёт в пути», — отметил директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Ранее оператор улучшил покрытие сети на трассах Липецк — Усмань, Хлевное — Тербуны, а также прокачал связь в самом «литературном» населённом пункте региона Лев Толстой.