МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Тюменскую и Курганскую области

МТС объявила о расширении покрытия сети LTE на участках автотрассы «Ялуторовск-Шадринск» в Тюменской и Курганской областях. Благодаря включению на базовых станциях вблизи дороги «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала, тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути.

МТС установила дополнительное телекоммуникационное оборудование на нескольких участках трассы Р-329 в Исетском районе Тюменской области и Шатровском районе Курганской области. Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, пользоваться навигатором и картами, искать в интернете информацию о местных достопримечательностях, магазинах и АЗС на пути следования. С комфортом можно будет читать новостные ленты, узнавать прогноз погоды во время путешествия.

Вместе с этим технические специалисты компании расширили зону покрытия сети LTE в селах Архангельское и Вехрнебешкиль Тюменской области, а также зауральских селах Мостовское, Камышевка, Мехонское и Спицыно. Местные жители могут пользоваться цифровыми сервисами для денежных переводов, получения госуслуг, записи к врачу и другими онлайн-сервисами.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

«Мы продолжаем расширять покрытие LTE на трассах не только в районе крупных, но и малых населенных пунктов Тюменской области. В ближайшее время планируем дооборудовать еще две базовые станции в районе сел Рассвет и Слобода-Бешкиль в Исетском районе. Стабильная связь повышает безопасность всех участников дорожного движения, ускоряет развитие придорожной инфраструктуры и упрощает работу диспетчеров логистических компаний, которые могут терять из вида водителей на отдельных участках дороги», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее МТС расширила покрытие LTE на участках федеральных трасс, соединяющих Тюменскую область со Свердловской и Омской областями, а также Ханты-Мансийским автономным округом.

