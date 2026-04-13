На берегу озера Кременкуль теперь ловит устойчивый 4G сигнал

Жители и гости живописных мест вблизи озера Кременкуль в Сосновском районе Челябинской области получили доступ к мобильному интернету нового качества. Специалисты «МегаФона» установили в этом районе дополнительное телеком-оборудование, в результате чего максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Микрорайон Родной находится в 15 минутах езды от центра Челябинска, на берегу одного из популярных мест отдыха — озера Кременкуль. Чтобы обеспечить в этой локации максимальную зону покрытия и емкость сети, которая справляется с высокими нагрузками в летний сезон, инженеры задействовали сразу несколько частотных диапазонов.

«Ежегодно в конце весны и с приходом лета количество людей, приезжающих к озеру и в свои частные дома, кратно растет. Для нас важно, чтобы во время отдыха наши абоненты могли пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами, общаться с близкими, загружать и отправлять файлы. Мы готовимся к сезонной нагрузке на сеть и улучшаем инфраструктуру в наиболее популярных локациях — в начале этого года уже запущена новая базовая станция на берегу озера Увильды, теперь изменения коснулись Сосновского района и озера Кременкуль», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru
Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru Цифровизация

Традиционно пик сезона приходится на конец июля и начало августа. В это время челябинские водоемы посещают не только местные жители, но и туристы из соседних регионов — Свердловской и Курганской областей. Теперь находящиеся в микрорайоне Родном и неподалеку от озера Кременкуль обладатели «зеленых» сим-карт могут передавать данные на скорости до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы смотреть видео в высоком разрешении, делиться с друзьями фото с отдыха, а также пользоваться онлайн-сервисами, которые требуют быстрого отклика сети.

Ранее специалисты «МегаФона» также улучшили связь в районе центра активного отдыха «Евразия» в Кусе. Максимальная скорость передачи данных там может достигать 80 Мбит/с.

Другие материалы рубрики

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

Поставщик сапфира для iPhone ушел в убыток на 2 млрд после обстрела ВСУ

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще