Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов

Билайн увеличил емкость и улучшил маршруты доставки для популярных отечественных видеосервисов: Rutube, VK, «Кинопоиска», «Иви», Okko и других. С начала 2026 года объемы присоединения выросли до 5,5 Тбит/с – против 4 Тбит/с по итогам всего прошлого года.

Между сервисами эти объемы распределились пропорционально востребованности — основная доля пришлась на самые посещаемые площадки с тяжелым видеоконтентом. Теперь в сети оператора они работают быстрее и качественнее.

Всё это стало возможным благодаря ускоренному развертыванию сетевой инфраструктуры, превентивному расширению пропускной способности присоединений под растущие объемы отечественного медиа контента. В условиях растущих обьемов трафика и общей перестройки структуры контента Билайн продолжает инвестировать в расширение инфраструктуры, прямые присоединения и повышение устойчивости сети к внешним ограничениям — чтобы российский контент на высокой скорости оставался доступным для миллионов пользователей.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Билайн делает ставку на развитие пропускной способности собственной сети и присоединения с держателями ресурсов. Мы заботимся о наших клиентах и делаем всё, чтобы качество доступа к российскому контенту не деградировало, а наоборот — росло. Ключевой приоритет для нас — отказоустойчивость и надежность сети: даже при пиковых нагрузках или внештатных ситуациях соединение должно оставаться стабильным, а сервисы — доступными. Мы приближаем контент к клиенту, сокращая расстояния и убирая посредников».

