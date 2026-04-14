ЕГЭ все ближе: красноярские выпускники массово готовятся к экзаменам онлайн

Смартфон и ноутбук становятся для школьников из Красноярского края основными инструментами подготовки к экзаменам. По данным «МегаФона», в январе–марте 2026 г. мобильный трафик на образовательные ресурсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ вырос на 42% по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Готовиться к экзаменам ребята начинают задолго до их начала: уже с сентября они решают пробные задания, смотрят видеоуроки и повторяют сложные темы онлайн. Пик активности ожидаемо приходится на апрель и май, когда нагрузка возрастает. Летом интерес снижается, а с началом нового учебного года онлайн-подготовка вновь набирает обороты. Вместе с тем, в январе-марте 2026 г. передача данных на учебных порталах в Красноярском крае увеличилась на 42% относительно аналогичного периода 2025 г.

Примечательно, что занятия не ограничиваются буднями. Красноярские выпускники равномерно распределяют нагрузку в течение недели: на каждый день приходится в среднем по 14,2% трафика.

В числе самых популярных ресурсов — как государственные, так и коммерческие платформы. В топ-3 вошли онлайн-школы «Смитал» и «Сотка», а также «Вузопедия». Школьников привлекают видеоуроки с преподавателями, информация о вузах и помощь в выборе профессии, а также возможность отработать экзаменационные задания.

Дополнительно растет интерес к сервисам с элементами искусственного интеллекта. Такие решения помогают структурировать подготовку и находить ответы на сложные вопросы. Среди пользователей доля старшеклассников (14–17 лет) составляет 4%, студентов (18–24 лет) — 12%.

