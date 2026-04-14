«МегаФон»: тамбовские школьники выбирают дистанционный способ подготовки к экзаменам

Тамбовские старшеклассники всё чаще выбирают дистанционный способ подготовки к выпускным экзаменам. По данным «МегаФона», в марте 2026 г. онлайн-трафик на образовательные ресурсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ вырос на 74% по сравнению с началом года. Помимо прочего, ребята активно пользуются ИИ-инструментами для углублённого изучения предметов.

С приходом весны школьники Тамбовской области и их родители стали чаще заходить на ресурсы, где можно прокачать свои знания и пройти пробные тесты. Примечательно, что выпускники предпочитают тренироваться в самом начале недели — в понедельник, а на выходные приходится спад активности.

В топ наиболее востребованных сайтов у тамбовчан вошли «ЕГЭ Hub», ресурс Федерального института педагогических измерений и «Вузопедия». Эти площадки предлагают дополнительную информацию о вузах и дают возможность подобрать будущую специальность.

Кроме того, тамбовские выпускники охотно пользуются интернет-площадками с поддержкой ИИ. Школьники используют нейросети для того, чтобы сформировать индивидуальную программу обучения с акцентом на темы, которые требуют более детального изучения.

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов Импортонезависимость

Виртуальные помощники умеют придумывать интерактивные упражнения, дают обратную связь в режиме онлайн и адаптируются под особенности восприятия информации конкретным человеком. Среди пользователей в возрасте 14-17 лет чаще всего пользуются нейросетями юноши — их доля составила 59%.

«Современные технологии уже давно стали надёжным помощником для тех, кто проходит обучение и занимается саморазвитием. Статистика показывает, что выпускники не просто потребляют контент, а строят индивидуальные траектории обучения, используя нейросети для анализа знаний и устранения пробелов. Наша задача — обеспечить максимально комфортную подготовку к важному этапу в жизни каждого школьника. Для удобного и скоростного использования любых интернет-ресурсов мы последовательно развиваем телеком-инфраструктуру, а в этом году наши специалисты уже построили и модернизировали около 30 базовых станций в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

