«Мегафон» улучшил покрытие на смоленском участке Минского шоссе

«Мегафон» модернизировал сеть на важнейшей транспортной артерии, соединяющей Москву с Белоруссией. Теперь абоненты не теряют высокоскоростное соединение на протяжённом отрезке трассы М-1 «Беларусь» от Смоленска до Сафоново.

Водителям и пассажирам стало удобнее пользоваться в онлайн-картами, развлекательными сервисами, маркетплейсами, госпорталами и банками. Непрерывное полотно широкополосной связи, которое ранее действовало на участке от Смоленска до Ярцево, теперь охватывает маршрут вплоть до города Сафоново. Общая протяжённость участка магистрали c бесперебойным LTE-сигналом выросла до 90 километров.

Для расширения сети инженеры «МегаФона» разместили на базовых станциях у деревень Вышегор и Суетово дополнительное оборудование, которое поддерживает высокоскоростную передачу данных на низких частотах. Это позволило сигналу распространиться на значительно большие расстояния, устраняя пробелы в покрытии.

«Смоленская область — важнейший транспортный узел, и людям нужна качественная связь, которая сохраняется при отъезде от города. Мы реагируем на растущий спрос и последовательно работаем над расширением непрерывного LTE-покрытия вдоль магистралей, чтобы сделать движение по трассам комфортнее как для местных жителей, так и для путешественников», — отметил директор «МегаФона» в Смоленской области Константин Сазонов.

В I квартале 2026 г. транспортный поток между Сафоново и Ярцево на Минском шоссе вырос на 21% в сравнении с тем же периодом 2025. Об этом говорят данные аналитиков «МегаФона». Вместе с тем сами смоляне составляют лишь 18% автомобилистов, тогда как почти половина проезжающих здесь — москвичи, а остальная треть — жители других регионов России. Кроме того, наибольшим спросом магистраль пользуется летом: к июлю человеческий трафик возрастает здесь на 73%.