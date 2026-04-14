«Ростелеком» выводит на рынок отраслевое решение для промышленной безопасности — мобильные комплексы видеоаналитики

«Ростелеком» объявил о выводе на рынок отраслевого решения для промышленной безопасности — мобильных комплексов видеоаналитики.

Новый мобильный комплекс позволяет организовать круглосуточный мониторинг технологических процессов без необходимости постоянного присутствия инспектора на площадке. Это особенно актуально для предприятий ТЭК, промышленности, транспортной и иной критически важной инфраструктуры, где первостепенно не только фиксировать нарушения, но и своевременно предотвращать потенциально опасные ситуации.

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов
Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Мы развиваем не просто инструмент наблюдения, а прикладное отраслевое решение для производственной безопасности. Мобильный комплекс видеоаналитики помогает заказчику перейти от точечного контроля к системной проактивной модели управления рисками. Алгоритмы компьютерного зрения анализируют происходящее на площадке, выявляют отклонения от регламентов и оперативно передают информацию ответственным службам. Для предприятий это возможность повысить дисциплину выполнения работ, усилить надзор на объектах, а также сделать процессы безопасности более технологичными и регулируемыми».

Мобильный комплекс видеоаналитики — готовое решение для размещения на объектах заказчика. В состав системы входят взрывозащищенные видеокамеры с обзором 360°, блок записи и передачи данных, а также сервер со специализированным программным обеспечением на базе технологий машинного зрения и искусственного интеллекта. Решение предназначено для дистанционного мониторинга и анализа проведения газоопасных, высотных и огневых работ, погрузочно-разгрузочных операций, а также контроля эксплуатации специальной техники и проверки использования сотрудниками средств индивидуальной защиты. Продукт может быть интегрирован в действующий контур производственной безопасности предприятия и адаптирован под специфику конкретной отрасли и объекта. Такой подход позволяет использовать видеоаналитику не как отдельный ИТ-инструмент, а как часть комплексной системы управления промышленной безопасностью.

Другие материалы рубрики

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

Поставщик сапфира для iPhone ушел в убыток на 2 млрд после обстрела ВСУ

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще