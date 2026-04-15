Дивногорск на связи: «МегаФон» расширил покрытие в популярных местах отдыха

Абоненты «МегаФона» в Дивногорске и поселке Усть-Мана получили улучшенный прием LTE-сигнала и более высокие скорости мобильного интернета. Оператор запустил базовые станции в местах с повышенным потреблением дата-трафика – садовых товариществах, туристических локациях на Мане и на участке федеральной трассы «Енисей». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование было установлено на улице Старый Кит и Нижнем проезде, которые относятся к индустриальной зоне Дивногорска. Чтобы обеспечить широкое покрытие сотовой связи и стабильную передачу данных внутри зданий с большим количеством помещений, инженеры задействовали низкие и средние частотные спектры. Оптимальную емкость сети и скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с обеспечивает высокочастотный спектр. Теперь у владельцев

промышленных и производственных компаний появились дополнительные возможности — от внедрения умных устройств и цифровизации процессов до использования онлайн-сервисов и оптимизации бизнес-операций.

Позитивные изменения ощутят не только местные жители, но автомобилисты. Через Дивногорск проходит федеральная трасса «Енисей», соединяющая Красноярский край – Хакасию – Туву. Водителям и пассажирам станет проще пользоваться навигацией, устанавливать необходимые приложения, скачивать музыку и решать рабочие или бытовые задачи прямо в пути.

Для удовлетворения растущего спроса абонентов в дачных массивах вблизи Усть-Маны и Дивногорска, оператор построил сразу три базовых станции. Это позволило включить в контур устойчивого LTE-покрытия около 20 садовых товариществ. Даже за городом владельцы «зеленых» сим-карт продолжат заниматься привычными для себя делами: читать новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, следить за погодой и фазами луны, отправлять фотографии своего урожая в семейный чат, оплачивать счета за воду и электроэнергию. Более молодое поколение тоже найдет себе занятие по душе, например, общаться в мессенджерах и соцсетях, делать онлайн‑покупки, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы. Как показывают замеры, в зоне действия новой инфраструктуры средняя скорость мобильного интернета составляет 25 Мбит/с, а максимальные значения достигают 100 Мбит/с.

Останутся в привычном цифровом ритме и туристы, которые приезжают на пляж Манский плес. 4G также доступен абонентам на базах отдыха «Брусника» и SkyCamp.

«Через Дивногорск проходит один из ключевых транспортных маршрутов региона, а сами локации у Маны и Енисея активно посещаются туристами и дачниками. Это формирует высокий и неравномерный спрос на связь. Мы усилили сеть в наиболее загруженных точках, чтобы обеспечить стабильное покрытие и комфортное использование цифровых сервисов для наших абонентов, которые там живут или приехали на отдых», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Развитие телеком-инфраструктуры в городском округе Дивногорск расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.