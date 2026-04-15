Российская ИТ-компания Gems объявила о запуске нового продукта — универсального геопортала «Полюс». Это современная система для работы с территорией на карте, ориентированная на управленческие и проектные команды.

«Полюс» — это самостоятельное направление в продуктовой линейке компании. Если флагманская платформа Geometa от Gems традиционно используется как профессиональная геоинформационная система, то новый продукт решает другую задачу — делает работу с пространственными данными доступной в повседневной практике органов власти и бизнеса.

Сегодня значительная часть данных, с которыми работают органы власти и крупные компании, связана с территорией. При этом инструменты для работы с этими данными остаются сложными и требуют специализированной подготовки. В результате карта часто используется как вспомогательный элемент, а не как полноценный инструмент для работы и управления. «Полюс» меняет этот подход: он позволяет работать с территорией в логике задач, а не через сложные ГИС-интерфейсы, чтобы: быстро запускать новые рабочие пространства и тематические кабинеты без доработки базовых ГИС; собирать и анализировать территориальные данные в понятном интерфейсе; организовывать совместную работу внутри команд и с внешними участниками; использовать карту как инструмент для демонстрации и обсуждения текущей ситуации.

Разработка «Полюса» стала ответом на запрос рынка на более простые и современные инструменты работы с геоданными. Продукт снижает порог входа и позволяет использовать потенциал пространственного анализа тем, кто раньше не работал с ГИС напрямую.

«Мы видим, что управленцы готовы работать с данными, но текущие инструменты часто оказываются слишком сложными. «Полюс» — это способ убрать этот барьер и сделать карту естественным рабочим инструментом, таким же понятным, как Excel или Power Point, — отметил директор продукта «Универсальный геопортал «Полюс» Георгий Пашнин.

Продукт уже прошел этап пилотных внедрений и теперь доступен для демонстрации и запуска. Команда Gems открыта к диалогу с регионами и компаниями, которые рассматривают возможность цифровизации процессов управления территорией, хотят сделать работу с геоданными более доступной для своих сотрудников или расширить возможности имеющихся ГИС новыми возможностями современного программного обеспечения.