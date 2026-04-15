В старинных селах Саратовской области включили 4G

Цифровое обновление пришло в села Курдюм и Кувыка. «МегаФон» запустил здесь новое оборудование, открыв доступ к связи и интернету для тысячи жителей. Теперь максимальная скорость передачи данных в поселениях может достигать 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кувыка считается одним из старейших сел Саратовской области. По преданиям оно было основано еще в конце XVI века, в эпоху правления Бориса Годунова. Соседний Курдюм немногим моложе — его летопись ведется с XVIII столетия. В населенных пунктах действуют школы, фельдшерско-акушерские пункты, администрации, клубы.

Сегодня в этих селах современные технологии соседствуют с прошлым. Жителям стали доступны те же цифровые сервисы, что и в крупных городах. Скорости сети LTE достаточно, чтобы жители могли комфортно работать удаленно, учиться и пользоваться государственными услугами онлайн.

Сельчане уже оценили возможности новой инфраструктуры. В день абоненты оператора в каждом их этих населенных пунктов суммарно проговаривают порядка полутора тысяч минут и расходуют около 300 Гбайт онлайн-данных. Чаще всего жители подключаются к Сети с пятницы по воскресенье — в эти дни абоненты преимущественно пользуются мобильным интернетом для отдыха, обучения и решения бытовых задач. Новые базовые станции адаптированы под колебания нагрузки и обеспечивают высокую скорость и стабильность соединения в часы пик.

Помимо строительства новой инфраструктуры в Курдюме и Кувыке, оператор модернизировал оборудование в селе Широкое. Только за последний месяц голосовой и интернет-трафик здесь вырос на 10%. Чтобы сохранить качество связи при таких нагрузках, инженеры перевели частоты из 3G в 4G — это позволило увеличить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета до 30% в зависимости от локации.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления
«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

«Запуск новых базовых станций, обновление оборудования и технологий стали продолжением программы по улучшения связи в Татищевском районе. Ранее новый телеком-объект появился в Большой Фёдоровке, а в районном центре и селе Мизино-Лапшиновка инженеры модернизировали действующую сеть. Такое последовательное улучшение инфраструктуры создает единое покрытие для жителей, гостей и автотуристов, путешествующих по району», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Другие материалы рубрики

Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

В России создана цифровая модель, прогнозирующая деформацию мостов с точностью 95%

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

В России создали нейросеть, предсказывающую свойства нефти и сокращающую время добычи

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще