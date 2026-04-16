CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Forward обновила MVNE-платформу компании «Миател»

Компания Forward, разработчик BSS/OSS-платформ для телекоммуникаций, финансового сектора и мультимедиа, объявила о завершении проекта по обновлению MVNE-платформы для компании «Миател». Обновление обеспечило развитие инфраструктуры заказчика и создало технологическую основу для дальнейшего масштабирования направления.

В рамках проекта специалисты Forward выполнили обновление и расширение функциональности MVNE-платформы — модульного решения, обеспечивающего полный цикл запуска и сопровождения виртуальных мобильных операторов (MVNO): от биллинга и тарификации до управления абонентами, продуктами и партнерскими сценариями. Архитектура платформы позволяет «Миателу» гибко масштабировать сервисы и адаптировать решение под различные бизнес-модели MVNO без остановки действующих процессов.

На текущий момент MVNE-платформа «Миател» обеспечивает работу MVNO-проектов с подключением к инфраструктуре трех базовых операторов связи. Обновленная версия платформы позволяет заказчику расширять партнерскую модель и подключать новых MVNO-клиентов в промышленном режиме.

Одним из реализованных на базе платформы проектов является Mango Telecom — корпоративный бренд, работающий как виртуальный мобильный оператор в инфраструктуре «Миател». Использование MVNE-платформы Forward обеспечивает стабильную работу абонентских сценариев и возможность дальнейшего развития продуктовой линейки.

Особое внимание в ходе проекта было уделено надежности, отказоустойчивости и совместимости обновленной версии платформы с существующей ИТ-инфраструктурой заказчика. Обновление выполнено без влияния на качество предоставляемых услуг и с сохранением непрерывности сервисов связи.

«Обновление MVNE-платформы для «Миател» — это плановый этап развития решения, который позволяет заказчику масштабировать бизнес и подключать новых MVNO-партнеров без изменения базовой архитектуры. Платформа Forward изначально проектируется с учетом долгосрочного развития и поддержки сложных операторских сценариев», — отметил Владимир Макаров, директор проектного офиса Forward.

Реализация проекта создала условия для дальнейшего расширения MVNE-экосистемы «Миател» и подключения новых виртуальных операторов на базе платформы Forward.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

