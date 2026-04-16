CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Интернет-реклама
|

«МТС Ads Premium Video» запустила показ рекламы внутри платного контента

Компания «МТС Ads Premium Video» (входит в «МТС AdTech») предложил рекламодателям увеличить охваты за счет гибридной модели закупки рекламы на умных телевизорах. Благодаря интеграции «МТС Ads Premium Video» c «Иви», который предлагает подписку по сниженной цене с полным доступом к контенту при согласии на просмотр рекламы, рекламодатели смогут охватить в рамках одной кампании аудиторию с подпиской и без. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Ads Premium Video».

Продукт Combo VOD позволяет демонстрировать рекламу и пользователям подписки с рекламой (SAVOD), и зрителям, которым демонстрируется бесплатный контент с рекламой (AVOD). Разместить видеоролик можно не только в бесплатных тайтлах, но и во всем каталоге, включая новинки. Новый продукт агрегирует инвентарь Connected TV, позволяя покупать рекламу на умных телевизорах и оценивать ее эффективность в режиме «единого окна».

Подписчики, выбирающие тариф с рекламой, — это новая аудитория, которая раньше была недоступна, так как покупала подписку в разных сервисах. Ядро аудитории продукта — зрители 25–44 лет с высоким уровнем дохода, проживающие в крупных городах.

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются
Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются Импортонезависимость

Размещение в рамках Combo VOD осуществляется по модели CPM через «МТС Ads Premium Video». Рекламодателям доступен таргетинг (география, частота, категория контента, пол/возраст, доход, наличие детей), брендлифт-исследования для оценки эффективности кампании, а также нестандартные форматы — интерактивы (Microsite, Frame-roll, Extender и т. д.) и спецпроекты.

«Размещение рекламы в CTV — уже устойчивый тренд. Но прежде рекламные инструменты позволяли дотянуться только до "бесплатной" аудитории — зрителей, которые смотрят контент без подписки, а аудитория подписчиков долгое время оставалась недоступной для коммуникации. Combo VOD — ответ на меняющийся запрос рынка. Продукт предлагает рекламодателям находить целевую аудиторию независимо от модели потребления контента, охватывая и подписчиков с рекламой, и зрителей без подписки во всем контенте онлайн-кинотеатра, включая самые актуальные релизы. Мы также готовы расширять охват продукта Combo VOD и подключать новых партнеров, желающих работать по модели SAVOD», — сказала генеральный директор МТС Ads Premium Video Александра Стрелкова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем платить, если можно не платить. Банки требуют обнулить им расходы на звонки от коллекторов

Половина зумеров саботирует внедрение ИИ из страха потерять работу

В России создан роботизированный снайперский комплекс с искусственным интеллектом

Госструктурам в России придется закупать на 20% больше отечественных принтеров и МФУ

Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще