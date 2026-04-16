«МТС Exolve» подключила коммуникационные сервисы для консультантов в сфере ЖKХ

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС и разработчик цифровых сервисов для бизнеса, предоставила коммуникационные решения для компании «Наш дом Про» – одного из ведущих консультантов по управлению объектами ЖКХ по всей России.

В рамках сотрудничества «МТС Exolve» обеспечила «Наш дом Про» телефонной инфраструктурой, включая номера 8-800, городские и мобильные номера, а также виртуальную АТС для организации горячей линии по приему обращений со стороны граждан к коммунальщикам.

Реализованное решение позволяет оптимизировать обработку входящих обращений, а также выстраивать стабильную и удобную коммуникацию с пользователями коммунальных услуг в разных регионах России.

Благодаря автоматизации всех операционных процессов – от приема заявок до ликвидации аварийных ситуаций – управляющие компании могут освободиться от рутины и сосредоточиться на развитии бизнеса. Внедрение новых сервисов обеспечивает пользователям удобную связь, ускоряет работу с запросами и повышает удовлетворенность клиентов.

«Отрасль ЖКХ все активнее использует современные инструменты коммуникации для оптимизации обращений, – сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. – Проект с «Наш дом Про» – это пример того, как современные коммуникационные сервисы позволяют повысить доступность услуг и улучшить клиентский опыт».