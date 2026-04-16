В Оренбуржье усилили связь в поселке для пострадавших от паводка

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в пригороде Орска. Техническая служба «МегаФона» расширила покрытие в жилом комплексе «Звездный». Его построили для горожан, потерявших дома во время самого сильного за последние годы наводнения в области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора задействовали в локации средний и высокий диапазон частот. Такое решение обеспечивает достаточную емкость для большого числа абонентов и скорость загрузки данных до 100 Мбит/c. После проведенных работ орчане могут без задержек и зависаний связываться с близкими по видеосвязи, смотреть сериалы на стримингах и передать тяжелые файлы через мессенджеры.

«Наводнение 2024 г. стало проверкой и для нашей команды. В самые сложные дни нам удалось обеспечить зоны затопления голосовой связью. Для этого мы меняли направления антенн телеком-оборудования, расширяли зону действия сети 2G, где-то подключалось аварийное энергоснабжение. Жители региона всегда могли дозвониться до экстренных служб, номеров поддержки и своих близких. Тем важнее, что сейчас мы обеспечиваем “голосом” и быстрым мобильным интернетом их новое жилье. Потребность в этом высока: наши абоненты в “Звездном” ежемесячно прокачивают уже 14 ТБ — объем почти 10 тыс. фильмов в разрешении для смартфона», — сказал Павел Ботнарь, руководитель технической службы МегаФона в Оренбургской области.

Паводок 2024 г. был самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Вызванное паводком наводнение первым затронуло Орск: в зоне затопления находились тысячи домов. Строительство жилья для пострадавших началось в тот же год.