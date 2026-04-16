VAS Experts сообщила о росте зарубежного спроса на систему контроля и анализа трафика российской разработки почти на 40%

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts сообщил о росте интереса со стороны международных операторов связи к платформе «Скат». По итогам 2025 г. число таких обращений увеличилось на 39,65% по сравнению с 2024 г. Это свидетельствует о расширении географии интереса и устойчивом спросе на российские решения для управления телеком-инфраструктурой, отмечают в VAS Experts.

Платформа «Скат» от VAS Experts представляет собой решение для анализа и управления сетевым трафиком, абонентскими сессиями и параметрами качества сервиса. Наибольшая активность и интерес к платформе зафиксированы в странах СНГ, Ближнего Востока и Латинской Америки. В этих регионах операторы применяют «Скат» для расширения сетей, повышения эффективности управления трафиком и внедрения единых политик обслуживания абонентов.

По данным VAS Experts, платформа все чаще используется международными операторами как базовое решение для развития и масштабирования сетей на фоне усложнения телеком-инфраструктуры и роста нагрузки.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
В фиксированных и мобильных сетях «Скат» применяется для управления трафиком, сессиями и параметрами качества обслуживания. В зависимости от архитектуры операторы задействуют функции контроля и распределения нагрузки, что позволяет адаптировать решение под различные инфраструктуры без изменения общей модели управления.

«Рост интереса к платформе «Скат» со стороны зарубежных операторов отражает общий тренд отрасли на переход к унифицированным системам управления сетью. Решения объединяют функции анализа трафика, контроля и масштабирования, что позволяет снижать сложность инфраструктуры и быстрее адаптироваться к росту нагрузки и изменению сервисной модели», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

