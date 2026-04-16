VK Tech представил комплексное решение для оснащения переговорных комнат и конференц-залов

VK Tech расширил возможности использования платформы VK WorkSpace: компания представила программно-аппаратное решение Переговорные комнаты VK WorkSpace. Решение предназначено для организации видеоконференцсвязи в переговорных комнатах и конференц-залах: в его состав входят специальное приложение и готовые комплекты ВКС-оборудования. Об этом CNews сообщили представители VK.

Переговорные комнаты VK WorkSpace — это дополнение к «Видеоконференциям» и «Мессенджеру», которое интегрируется с «Календарем». Решение позволяет организовывать и проводить гибридные встречи: сотрудники, работающие в офисе, могут подключаться к звонкам в «Видеоконференциях» прямо с терминала в переговорной комнате, без ноутбуков и дополнительной настройки. Достаточно нажать кнопку на панели управления, чтобы начать встречу, запланированную в корпоративном «Календаре».

Новое решение дает возможность проводить созвоны 1-на-1 и масштабные конференции. В приложении есть панель управления для быстрого подключения к встрече и добавления участника в звонок прямо из переговорной. В нем также доступно расписание встреч для конкретной переговорной комнаты.

В состав решения входят готовые комплекты оборудования с камерами, микрофонами, саундбарами и панелями управления, которые подбираются под помещения разного размера. Оборудование поддерживает автоматическую настройку звука и видео, а также интеллектуальное кадрирование с фокусом на говорящего. Комплекты проходят тестирование на технологическую совместимость, а единая поддержка обеспечивает сопровождение программной и аппаратной части. Решение доступно в двух версиях. Компании могут подключить комплексное решение из ПО и оборудования, либо установить приложение и использовать на уже имеющихся устройствах.

«Переговорные комнаты VK WorkSpace помогают перейти от разрозненных ВКС-решений к единой системе, интегрированной в корпоративный ИТ-контур, отвечающей требованиям управляемости и информационной безопасности. Мы изначально закладывали формат пилота “под ключ”: команда VK Tech берет на себя проектирование, поставку и настройку оборудования, а также обучение сотрудников, что позволяет заказчику быстро опробовать решение в реальных условиях», — сказал руководитель группы развития продуктов ВКС и мессенджера VK Tech Антон Анпилов.