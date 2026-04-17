К лету готовы: «МегаФон» прокачал 4G в Кандалакшском заливе

В населенных пунктах Кандалакшского залива Мурманской области увеличилась скорость мобильного интернета 4G до 45 Мбит/с для всех абонентов оператора. Инженеры «МегаФона» модернизировали существующую телеком‑инфраструктуру и увеличили емкость сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кандалакшский залив – один из четырех крупнейших заливов Белого моря с сотней мелких островков шхерного типа, он расположен на юге Мурманской области. Аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных выяснили, что эти края притягивают не только мурманчан — за I квартал 2026 г. число абонентов из других регионов страны увеличилось на 14,5% в сравнении с аналогичными показателями 2025 г.

Чаще всего сюда приезжают москвичи, жители Санкт-Петербурга, Архангельска, Карелии, Вологды и еще из 66 регионов нашей страны. Для обеспечения местных жителей, а также гостей побережья оператор ускорил мобильный интернет и улучшил параметры сети: провел модернизацию оборудования вблизи смотровой площадки на Морской набережной Кандалакши, а также рядом с малыми населенными пунктами Колвицы, Зеленоборский и Лесозаводской.

Ориентируясь на прогноз потребления трафика, рассчитанный при помощи инструментов big data, специалисты «МегаФона» модернизировали телеком инфраструктуру, используя агрегацию частот и технологию SON (Self-Organizing Network — самоорганизующиеся сети). Это технология автоматизации в мобильной связи (2G-5G), которая самостоятельно настраивает, оптимизирует и подбирает нагрузку на сеть в режиме реального времени.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Теперь интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие задачи, а возможные инциденты на сети заранее прогнозируются и устраняются до появления. Ценители досуга на природе смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, загружать онлайн-карты и делать покупки в интернет‑магазинах на комфортных скоростях.

«К началу летнего сезона в прибрежных населенных пунктах Кандалакши вырастает спрос на связь: впечатлениями от поездки сюда хочется поделиться, поэтому туристы загружают в сеть терабайты фото и видео. В среднем за месяц одна базовая станция пропускает около 3 тыс. гигабайтов — этого достаточно, чтобы выложить более 1,4 млн фотографий с прекрасными северными пейзажами в соцсетях», -— сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

