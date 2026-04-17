CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Море, фонтаны и Кремль: российские туристы устремились в Астрахань

За полтора весенних месяца Астраханская область приняла гостей из более чем 60 регионов России. Чаще всего к историческим и природным местам приезжали путешественники из столицы страны, соседних территорий и Дагестана. При этом отдыхающие активно делились впечатлениями в интернете — их мобильный трафик вырос на 10% в сравнении с тем же периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитика больших данных оператора показала, какие у туристов наиболее популярны достопримечательности.

Астраханский Кремль. Главная архитектурная доминанта, памятник XVI века и обязательная точка на карте любой экскурсии. Повышенное внимание уделяют и комплексам фонтанов, которые расположены неподалеку от Кремля и в центре города.

Сарай-Бату. Современный исторический комплекс в Харабалинском районе, воссоздающий облик столицы Золотой Орды. Изначально построенный для съемок фильма, сегодня это один из самых узнаваемых брендов региона.

Дельта Волги. Крупнейшее речное устье в Европе. Уникальная экосистема, привлекающая каждый год все больше отдыхающих.

Каспийское море. Омывает юго-восток Астраханской области, где преобладает резко континентальный климат. Именно из-за сильного ветра туристы здесь редко плавают, зато много фотографируются.

Природный парк «Волго-Ахтубинское междуречье». Популярное направление для активного отдыха. На общей площади 10 тыс. км2 отмечено более 860 видов растений, 242 вида птиц и 50 видов рыб.

Среди рекордсменов по потреблению интернет-трафика в Астраханской области оказались пользователи из Москвы, Дагестана и Волгоградской области. За месяц они использовали от 800 до 1 500 Мбайт, выкладывая в соцсети впечатления о посещении региона.

«Развитие внутреннего туризма — важный тренд, и мы динамично включаемся в этот процесс. Постоянно совершенствуем качество связи в туристических зонах региона, чтобы путешественники могли в полной мере наслаждаться отдыхом. В частности, к этому сезону провели модернизацию в ключевых локациях областной столицы, а также первыми из операторов запустили свое оборудование в Сарай-Бату — №2 нашего рейтинга. Теперь средняя скорость загрузки тут достигает 70 Мбит/c. Этого хватит для комфортного использования различных "тяжёлых" сервисов, например, прямых трансляций в высоком разрешении», — сказал директор «МегаФона» в Астраханской области Николай Макаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

