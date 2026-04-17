Мошенники чаще всего «ловят» горноалтайцев на предложении дополнительного дохода

Компания МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Республики Алтай с начала 2026 г. Общее количество таких вызовов снизилось по сравнению аналогичным периодом 2025 г. Однако растет использование сложных схем обмана. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением.

Аналитики выяснили, что чаще всего по сложным схемам мошенничества жителям Горного Алтая звонят с предложениями инвестиций и быстрого заработка. Ещё одна популярная тема — обманные звонки от якобы госорганов.

В 2026 г. мошенники чаще всего звонят горноалтайцам с 9 до 11 утра, самый «урожайный» на звонки злоумышленников день — среда.

«МТС оценивает каждый сомнительный звонок по более чем 200 критериям. Это помогает заблаговременно, еще до ответа абонента, предотвращать миллионы потенциально опасных вызовов. За первые три месяца текущего года наше антиспам-решение «Защитник» предотвратило свыше двух миллионов нежелательных звонков жителям региона. Если бы наши абоненты отвечали на каждый подобный вызов, они в совокупности потратили бы целый год на бесполезные и потенциально рискованные разговоры», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности Безопасность

