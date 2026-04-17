Мошенники чаще всего «ловят» новосибирцев на предложении дополнительного дохода

Компания МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Новосибирской области с начала 2026 г. Регион вошел в топ-5 регионов по числу звонков со сложными схемами и сценариями обмана. Однако общее количество мошеннических вызовов в 2026 г. снизилось по сравнению аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет, в Новосибирске мошенники чаще звонили женщинам этого возраста.

Новосибирская область оказалась на пятое месте по числу звонков с многоступенчатыми схемами обмана в целом по стране и на первое месте — за Уралом. При этом в 2025 г. регион был лишь на 30 месте по России. По сравнению с I кварталом 2025, количество подобных методов обмана в этом году выросло в 46 раз.

Аналитики выяснили, что чаще всего по сложным схемам новосибирцам звонят от имени госорганов. Мошенники также используют темы инвестиций и быстрого заработка. Кроме того, злоумышленники звонят якобы по пенсионным и другим социальный вопросам.

В 2026 г. мошенники чаще всего звонят новосибирцам с 9 до 12, пик активности аналитики фиксируют в 10 утра. Самый «урожайный» на звонки злоумышленников день — среда.

«МТС анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 параметрам. Это позволяет защищать абонентов от рискованных вызовов, часто еще до момента ответа. В I квартале наше антиспам-решение «Защитник» заблокировало более 19 миллионов нежелательных вызовов новосибирцам. Если бы наши абоненты самостоятельно отвечали на каждый такой звонок, то суммарно бы потратили на бесполезные, а то и опасные разговоры почти 8 лет. Важно помнить, что наиболее эффективная защита от телефонного мошенничества достигается только при сочетании технологических решений и личной бдительности пользователя», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.