«Россети Московский регион» выявили почти 92,5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП

С начала 2026 г. специалисты «Россети Московский регион» зафиксировали 92473 случая самовольного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Лидерами по числу незаконных подвесов стали муниципальные округа Зарайск (7290) и Чехов (5996). Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Незаконные действия провайдеров не просто затрудняют плановые и восстановительные работы энергетиков — они напрямую угрожают надёжности электроснабжения потребителей. Не согласованные с энергетиками подвесы ВОЛС способны спровоцировать технологические нарушения в работе оборудования и оставить без электроснабжения целые населенные пункты.

Размещая свои кабели на опорах ЛЭП без договора с «Россети Московский регион», провайдеры нарушают Федеральный закон «О связи», а также п.19 Постановления Правительства России от 22 ноября 2022 г. № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». По закону любое использование таких объектов для прокладки линий связи допускается только на основании договора с владельцем инфраструктуры и при наличии согласованного проекта работ. Прежде чем смонтировать ВОЛС, провайдер должен направить запрос в адрес собственника линий электропередачи о возможности размещения. Энергетики в ответ разработают технические условия для безопасного монтажа ВОЛС.

Самовольные подвесы выявляют при регулярных проверках линий электропередачи. Каждый факт фиксируется, после чего компания предлагает оператору оформить договор и компенсировать неоплаченное пользование. Так, в Московской области уже 303 оператора работают легально.