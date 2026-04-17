Видеосвязь и нейросети: инженеры адаптировали мобильную сеть под ритм жизни Березняков

«МегаФон» запустил новые базовые станции в городе Березники Пермского края. Дополнительные объекты связи увеличили зону покрытия и повысили скорость мобильного интернета в нескольких районах города, а также на территории садовых массивов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения станут заметны в районе больничного городка по улице Деменева. Здесь сосредоточены важные медицинские учреждения, включая взрослые и детские поликлиники, а также стационарные корпуса больницы. Теперь пациенты и персонал могут рассчитывать на стабильное соединение при использовании социальных сетей, видеосвязи или доступе к цифровым сервисам.

Жители поселка Нижняя Зырянка на юге города также получили доступ к обновленной инфраструктуре. Телеком-оборудование обеспечит надежное соединение для звонков, работы и обучения в онлайн-формате, просмотра видеоконтента или использования нейросетей. Новое покрытие появилось в СНТ №39 и близрасположенных садовых товариществах. Теперь отдых на природе гармонично сочетается с цифровыми возможностями: можно оперативно связаться с близкими или найти полезные советы по уходу за растениями.

«Сегодня мы адаптируем нашу сеть под ритм жизни жителей региона, и запуск новых базовых станций в Березниках — это ответ на растущие интернет-потребности горожан. Мы не просто расширили территорию покрытия, но повысили качество работы сети и скорость мобильного интернета в ключевых точках: от жилых домов и медицинских учреждений до садовых товариществ», — отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Ранее оператор запустил базовые станции, которые обеспечили уверенный сигнал и высокую скорость мобильного интернета для жителей в центральной части города и микрорайоне ЕвроХим.