«МегаФон»: новосибирцы стали усерднее изучать китайский язык

В День китайского языка, который отмечается 20 апреля ООН, аналитики «МегаФона» изучили, как введение Пекином и Москвой взаимного безвизового режима повлияло на интерес жителей Новосибирской области к китайскому языку. Выяснилось, что трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос в регионе более чем в 6 раз. Таким образом новосибирцы оказались самыми заинтересованными в китайской культуре среди сибиряков.

Согласно статистике, в марте этого года новосибирцы сгенерировали на платформах для изучения китайского языка в 6,5 раз больше трафика, чем за аналогичный период 2025 г. Активнее всего осваивают грамматику, заучивают слова, практикуются в чтении и говорении жители региона по пятницам – в этот день трафик на образовательных ресурсах выше среднедневного значения в 7 раз. В целом достаточно охотно язык изучают по вторникам и воскресеньям, предпочитая снижать темпы в субботу.

Вместе с тем жители области стали больше обращаться к материалам о культуре, истории и традициях Поднебесной, самостоятельно планировать путешествия и бронировать готовые туры, читать советы и рекомендации других туристов. Активность на соответствующих сайтах выросла март к марту в 6,4 раза. Основными днями для погружения в тему путешествий и культуры являются суббота, воскресенье и понедельник.

Новосибирская область активнее других сибирских регионов демонстрирует интерес к Китаю. На регион приходится около 21% от общего объёма расходованного трафика. Далее следуют: Красноярский край (7%), Иркутская (7%) и Кемеровская области (5%). Алтайский край замыкает пятерку регионов-лидеров с долей в 3%.