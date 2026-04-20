«МегаФон»: в какие регионы и страны звонят ставропольцы

Жители Ставропольского края стали на 50% чаще общаться по телефону. Если в марте 2025 г. один человек в среднем проговаривал по 2 часа 33 минуты в месяц, то за тот же период 2026 г. — уже по 3 часа 50 минут, подсчитали специалисты «МегаФона» с опорой на обезличенную статистику абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает аналитика больших данных оператора, горожане на Ставрополье чуть более общительны, чем сельские жители. Они проводят «на телефоне» в среднем 4 часа в месяц, тогда как сельчанам нужно 3 часа 40 минут. Среди городов самые высокие цифры по времени разговоров показывают Пятигорск и Ставрополь. Среди малых населенных пунктов — поселок Иноземцево и села Александровское и Кочубеевское.

Любимые собеседники в регионах России у ставропольцев неизменны. Лидирует Краснодарский край, на который приходится почти 40% междугородних звонков из Ставрополья. Далее следуют Москва и Карачаево-Черкесия: их показатели равны 21% и 10% соответственно. Замыкают «пятерку» Дагестан и Калмыкия с долями 4% и 3%. В сегменте звонков за рубеж также без изменений. В 2026 г. абоненты из региона чаще всего звонят в Армению, Азербайджан и Турцию.

«Каждый месяц жители региона суммарно проговаривают сотни тысяч часов. Чтобы у каждого была возможность подобрать оптимальный пакет услуг связи, в том числе с бесплатными звонками близким, мы последовательно развиваем сеть дистрибуции в регионе. В частности, новый салон недавно начал работу на улице Панагюриште в Пятигорске. Там жители и гости курорта могут получить консультацию по всем услугам оператора», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.