T2 представила омниканальную платформу Umnico

T2, российский оператор мобильной связи, развивает направление цифровых решений для бизнеса. Компания представила платформу Umnico для омниканальной коммуникации с клиентами. Она позволяет организовать эффективное и удобное взаимодействие с заказчиками.

Оператор представил обновленную линейку B2B-решений. В декабре 2025 г. T2 приобрела платформу Umnico, интеграция которой усилила предложение для корпоративных клиентов и дополнила существующие сервисы инструментами для работы с обращениями.

Umnico – это омниканальная платформа, которая объединяет в одном окне все каналы общения с клиентами: мессенджеры, социальные сети, онлайн-чат на сайте и электронную почту. Решение позволяет централизовать обработку обращений, распределять диалоги между сотрудниками, отслеживать историю коммуникации и снижать риск потери заявок. Платформа поддерживает интеграции с CRM-системами, сайтом и другими внутренними сервисами, а также включает инструменты маршрутизации диалогов и базовой аналитики. Это позволяет компаниям выстраивать сквозную работу с обращениями без разрозненных инструментов. Решение ориентировано в том числе на малый и средний бизнес, которому важно быстро внедрять понятные и масштабируемые цифровые инструменты.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «Сегодня бизнес сталкивается с конкретными вызовами – растет поток обращений, усложняется коммуникация с клиентами, повышаются требования к скорости и качеству сервиса. Мы развиваем B2B-решения, которые отвечают на эти задачи и помогают компаниям выстраивать управляемые процессы. Для нас важно делать продукты не только технологичными, но и понятными во внедрении и использовании, а самое главное – доступными для бизнеса любого масштаба».