Билайн: малый бизнес в ресторанном сегменте увеличил подключение проводного интернета в 2025 году

По данным «билайн бизнес», заметную динамику в ресторанном сегменте в 2025 году показали регионы Центрального и Южного федерального округов: рост подключений проводного интернета Билайна составил 50% по отношению к 2024 году. Наиболее активную динамику показали Брянская, Липецкая, Воронежская, Орловская, Белгородская и Курская области, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградская и Астраханская области.

Для предпринимателей в сфере гостеприимства интернет — рабочий инструмент. Через него проходят платежи, заказы, работа с доставкой и программы лояльности. Если связь пропадает — бизнес не может принять оплату, теряет покупателей и не контролирует загрузку кухни и курьеров.

Проводное подключение помогает избежать ситуаций с перебоями в работе и как следствие — потерь в выручке. Интернет-соединение позволяет кассе и приложениям работать стабильнее, предоставлять заказы через онлайн-сервисы, а сотрудники могут продолжать обслуживать клиентов даже в часы пик.

Обеспечение связью своих посетителей через гостевую сеть Wi-Fi также является приоритетной задачей для сегмента HoReCa. Надежная интернет-связь напрямую влияет на комфорт посетителя, что позволяет людям комфортно посещать заведения и повторять визиты» чаще. Доступность подключения стала не просто необходимостью, а инструментом для привлечения трафика.

По данным «билайн бизнес» в целом количество пользователей Wi-Fi-сети Билайна в четвертом квартале 2025 года выросло в 3 раза в сравнении с тем же периодом в 2024 году, что лишь подтверждает растущий спрос клиентов в подключении к публичной сети для стабильной работы или личных коммуникаций.

Валерия Орлова, руководитель дирекции по работе с микробизнесом в «билайн бизнес»:

«В небольших кафе и сервисах доставки интернет напрямую влияет на выручку. Если он работает нестабильно, бизнес теряет заказы и время. Поэтому предприниматели все чаще выбирают проводное подключение, чтобы обеспечить надежную работу всех процессов и не платить из собственного кармана потерями за нестабильность сети».

Рост подключений в сфере гостеприимства (HoReCa) показывает, что малый бизнес все чаще инвестирует в стабильную инфраструктуру.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5ysQBuU

Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

