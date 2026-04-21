CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К майским праздникам МТС добавила скорости LTE в городе угольщиков

МТС улучшила покрытие LTE в центре города Райчихинска. Благодаря размещению дополнительного телеком-оборудования в районе спортивных, образовательных учреждений и плотной жилой застройки скорость мобильного интернета возросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС охватывает медицинский колледж, школу №15, а также стадион «Горнячок» и спортивную школу №3, где проводятся спортивные состязания и турниры, а в выходные и праздничные дни райчихинцы играют в футбол и занимаются спортом. Качественное улучшение связи также отметят жители многоквартирных жилых домов, расположенных на улицах Пионерская и Победы в центральной части города.

<p>Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично</p>
Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

Проведенные работы на телеком-оборудовании позволяют использовать технологию VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» файлы, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию. Для ее активации необходимо включить в настройках смартфона использование VoLTE. Технологию поддерживает большинство современных телефонов.

«МТС продолжает масштабную работу по улучшению качества связи в регионе, для чего модернизируются действующие базовые станции и строятся новые. Так, недавно в микрорайоне «Алексеевский» города Свободного была запущена базовая станция, а в новом терминале аэропорта Благовещенск развернули indoor-покрытие, обеспечивающее стабильный голосовой сигнал и скоростной интернет на всей площади аэровокзального комплекса. Быстрый интернет способствует развитию региона во многих сферах, от производственного сектора до внутреннего туризма», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Российский разработчик представил смартфоны, где пользователь может отключать все датчики на уровне системы

В российских самолетах Ту-214 начали ставить отечественные комплексы для доступа в интернет

ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин

Сотовые операторы обогатятся на платной регистрации смартфонов в базе IMEI. Все оплатят россияне из своего кармана

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще