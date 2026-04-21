CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Прикамья

МТС сообщает о запуске совместного проекта с МФЦ Пермского края по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг. Жители Прикамья смогут оформить и получить SIM-карты оператора во всех филиалах, отделах и бизнес-офисах МФЦ региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оформление SIM-карты осуществляется бесплатно по запросу посетителя МФЦ при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорта). Предварительная запись для получения услуги не требуется. Специалист центра проверит документы, зарегистрирует заявку в системе и выдаст готовую к работе SIM-карту.

Услуга доступна всем посетителям. Так, например, подростки, которые приходят в МФЦ оформлять свой первый паспорт гражданина России, вместе с документом сразу же могут подключиться к мобильной связи и цифровым сервисам МТС.

«Взаимодействие с МФЦ Пермского края — логичный шаг в развитии комфортной цифровой среды для жителей нашего региона. Больше не нужно выбирать между походом за справкой и визитом к оператору — все решается в одном месте. Процессы, ранее требовавшие значительных временных затрат, оптимизированы до одного окна МФЦ. Уверена, этот опыт будет востребован в каждом уголке нашего региона», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Региональная сеть МФЦ Пермского края включает в себя 54 филиала и 209 территориально обособленных подразделений. Сегодня в центрах «Мои документы» жителям региона предлагается более 1,8 тыс. государственных, муниципальных и иных услуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


